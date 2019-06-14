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В НКРЕКП вивчають рішення Конституційного суду щодо створення комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Національній комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, вивчають рішення Конституційного суду щодо створення комісії. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі НКРЕКП.

В НКРЕКП вивчають рішення Конституційного суду щодо створення комісії

"Позиції (НКРЕКП стосовно рішення КСУ – ред.) поки що немає, юристи вивчають це питання", - повідомили в прес-службі Комісії.

Нагадаємо, Конституційний суд України опублікував у п'ятницю, 14 червня, рішення щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Суд визнав не відповідним Конституції ряд положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

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