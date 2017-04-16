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В Ніцці евакуювали церкву через погрози невідомого чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У центрі Ніцци католицьку церкву евакуювали після того, як невідомий увірвався в неї під час великодньої служби і почав погрожувати присутнім, передає УНН з посиланням на RFI.

Відомо, що чоловік, який увірвався до церкви, вів себе підозріло, надів рукавички, погрожував присутнім, а також “розмахував предметом, схожим на ковбасу”.

Чоловік був затриманий, а зону навколо церкви оточила поліція.

При цьому місцева влада вже мала справу з цим чоловіком, коли він раніше погрожував людям на пляжі. Зазначається, що він не зовсім здоровий психічно.

Як повідомляв УНН, 16 квітня на Миколаївщині чоловік вибив вхідні двері до храму, щоб зайти до приміщення та поставити свічку.

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