В найближчі два дні спека в Україну не повернеться
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. В найближчі дні на українців чекає доволі комфортна температура. Позначка термометра у більшості регіонів вдень триматиметься на рівні не вище 25-ти градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Завтра, 2 серпня, в західних, вдень також і в північних та центральних областях, в суботу у південній частині та Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
В неділю, 4 серпня, в більшості областей пройдуть дощі з грозами, у південній та східній частині - значні дощі, в окремих районах з градом та шквалами 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 2-3 серпня 23-29°, 4 серпня 20-25°.
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