В МЗС Німеччини заступились за свободу ЗМІ в умовах пандемії

Маас також звернувся зі словами підтримки до членів знімальної групи сатиричної програми Heute show німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, на яких 1 травня напали в центрі Берліна. За цим фактом затримано шестеро підозрюваних, про їхні особи та мотиви поки не повідомляється.

"Я бажаю команді Heute show, яка стала жертвою жахливого нападу, якнайшвидшого одужання. Ми на вашому боці! Не дозволяйте боягузливим злочинцям позбавити вас почуття гумору", - написав він у Twitter.

Тим часом Європейський Союз піддав критиці обмеження на роботу ЗМІ, запроваджені низкою держав на тлі епідемії. "Пандемія COVID-19 використовується як привід для обмеження свободи преси в кількох країнах", - йдеться в поширеній від імені 27 членів Євросоюзу заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. "Журналісти повинні мати можливість працювати без цензури", - додав він.

У свою чергу, міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" також попередила про загрозу для репортерів. Її заява пролунала через день після того, як в Китаї до 15 років ув'язнення засудили журналіста, який критикував владу.

Нагадаємо, в "Репортерах без кордонів" підняли Україну на 6 позицій у рейтингу свободи преси.