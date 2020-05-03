В МИД Германии заступились за свободу СМИ в условиях пандемии

Маас также обратился со словами поддержки к членам съемочной группы сатирической программы Heute show немецкого общественно-правового телеканала ZDF, на которых 1 мая напали в центре Берлина. По данному факту задержаны шестеро подозреваемых, об их именах и мотивах пока не сообщается.

“Я желаю команде Heute show, которая стала жертвой ужасного нападения, скорейшего выздоровления. Мы на вашей стороне! Не позволяйте трусливым преступникам лишить вас чувства юмора”, — написал он в Twitter.

Между тем Европейский Союз подверг критике ограничения на работу СМИ, введенные рядом государств на фоне эпидемии. “Пандемия COVID-19 используется как предлог для ограничения свободы прессы в нескольких странах”, — говорится в распространенном от имени 27 членов Евросоюза заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. “Журналисты должны иметь возможность работать без цензуры”, — добавил он.

В свою очередь, международная правозащитная организация “Репортеры без границ” также предупредили об угрозе для репортеров. Их заявление прозвучало через день после того, как в Китае к 15 годам заключения приговорили журналиста, который критиковал власть.

Напомним, в “Репортеры без границ” подняли Украину на 6 позиций в рейтинге свободы прессы.