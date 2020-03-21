В МОЗ з’явились гарячі лінії в регіонах, за якими можна дізнатись інформацію про поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У МОЗ з’явились обласні гарячі лінії, за якими можна отримати відповіді на питання про поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Коронавірус інфо, який верифікований МОЗ.
“МОЗ інформує: якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області гаряча лінія через коронавірус запрацювала ще з 29 лютого.