В Минздраве появились горячие линии в регионах, по которым можно узнать информацию о распространении COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Минздраве появились областные горячие линии, по которым можно получить ответы на вопросы о распространении COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал “Коронавирус_инфо”, который верифицирован Минздравом.
“Минздрав информирует: если у вас есть вопросы о распространении коронавирусной болезни, обратитесь по телефонам, указанным ниже. При симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу”, — указано в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области горячая линия через коронавирус начала еще с 29 февраля.