В МІП переглянуть критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Експерти визначать для Міністерства інформаційної політики критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі МІП.
В середу, 28 березня 2017 року, відбулося засідання Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики України за участі Міністра Юрія Стеця та заступника Міністра Дмитра Золотухіна.
Експертна рада розглянула норми українського законодавства, які визначають характер інформації, поширення якої заборонено в Україні, та обговорила правові критерії її оцінки.
“У рамках обов’язків, покладених Доктриною інформаційної безпеки України на МІП, було створено робочу групу, яка працювала над аналізом правових норм українського законодавства, що забороняють поширення інформації, яка становить загрозу національним інтересам України. Я прошу вас, як експертів, надати свої рекомендації щодо комплексу критеріїв оцінки такої інформації, які б ми могли використати, щоб рухатися далі”, — зауважив Ю.Стець
Заступник Міністра Дмитро Золотухін доповів експертам, що на виконання доручення Міністра, робоча група проаналізувала положення українського законодавства та порушення його норм.
“Ми створили звіт правових норм, які містяться в різних законодавчих актах і Кримінальному кодексі України, що регламентують і чітко визначають інформацію, яка є забороненою для поширення. На підставі цих норм, ми оцінюємо матеріали, що розповсюджуються окремими сайтами і тим самим створюють загрозу національним інтересам України, розпалюють міжнаціональну ворожнечу або закликають до порушення конституційного ладу”, — підкреслив Д.Золотухін під час доповіді.
Після вивчення й аналізу матеріалів, члени ради висловлять свої пропозиції щодо підходів і критеріїв оцінки інформації на підставі правових норм. Робота над списком конкретних сайтів здійснюється під грифом “Для службового користування” з метою попередження спекуляцій з боку російських і проросійських медіа та спецслужб.
Як повідомляв УНН, МІП готує план заходів для популяризації України.