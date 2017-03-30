В МІП переглянуть критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено

ukru
11:39 • 9121 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 56668 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 143005 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 202421 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 179831 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 181216 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 176269 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 248244 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143430 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 119196 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 114916 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 114366 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 111286 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 104021 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 90217 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 143048 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 202464 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 173229 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 248254 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 232374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 15743 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 106382 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 131772 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 157095 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 146139 перегляди
Актуальне
В МІП переглянуть критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено

В МІП переглянуть критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено

Київ • УНН

 • 10958 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Експерти визначать для Міністерства інформаційної політики критерії оцінки інформації, поширення якої заборонено в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі МІП.

В середу, 28 березня 2017 року, відбулося засідання Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики України за участі Міністра Юрія Стеця та заступника Міністра Дмитра Золотухіна.

Експертна рада розглянула норми українського законодавства, які визначають характер інформації, поширення якої заборонено в Україні, та обговорила правові критерії її оцінки.

“У рамках обов’язків, покладених Доктриною інформаційної безпеки України на МІП, було створено робочу групу, яка працювала над аналізом правових норм українського законодавства, що забороняють поширення інформації, яка становить загрозу національним інтересам України. Я прошу вас, як експертів, надати свої рекомендації щодо комплексу критеріїв оцінки такої інформації, які б ми могли використати, щоб рухатися далі”, — зауважив Ю.Стець

Заступник Міністра Дмитро Золотухін доповів експертам, що на виконання доручення Міністра, робоча група проаналізувала положення українського законодавства та порушення його норм.

“Ми створили звіт правових норм, які містяться в різних законодавчих актах і Кримінальному кодексі України, що регламентують і чітко визначають інформацію, яка є забороненою для поширення. На підставі цих норм, ми оцінюємо матеріали, що розповсюджуються окремими сайтами і тим самим створюють загрозу національним інтересам України, розпалюють міжнаціональну ворожнечу або закликають до порушення конституційного ладу”, — підкреслив Д.Золотухін під час доповіді.

Після вивчення й аналізу матеріалів, члени ради висловлять свої пропозиції щодо підходів і критеріїв оцінки інформації на підставі правових норм. Робота над списком конкретних сайтів здійснюється під грифом “Для службового користування” з метою попередження спекуляцій з боку російських і проросійських медіа та спецслужб.

Як повідомляв УНН, МІП готує план заходів для популяризації України.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70