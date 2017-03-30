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В МИП пересмотрят критерии оценки информации, распространение которой запрещено

В МИП пересмотрят критерии оценки информации, распространение которой запрещено

Киев  •  УНН

 • 10950 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Эксперты определят для Министерства информационной политики критерии оценки информации, распространение которой запрещено в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИП.

В среду, 28 марта 2017 года, состоялось заседание Экспертного совета при Министерстве информационной политики Украины при участии Министра Юрия Стеця и заместителя Министра Дмитрия Золотухина.

Экспертный совет рассмотрел нормы украинского законодательства, которые определяют характер информации, распространение которой запрещено в Украине, и обсудила правовые критерии ее оценки.

"В рамках обязанностей, возложенных Доктриной информационной безопасности Украины на МИП, была создана рабочая группа, которая работала над анализом правовых норм украинского законодательства, запрещающие распространение информации, представляет угрозу национальным интересам Украины. Я прошу вас, как экспертов, предоставить свои рекомендации по комплексу критериев оценки такой информации, которые мы могли использовать, чтобы двигаться дальше ", - отметил Ю.Стець.

Заместитель Министра Дмитрий Золотухин доложил экспертам, что во исполнение поручения Министра, рабочая группа проанализировала положение украинского законодательства и нарушение его норм.

"Мы создали отчет правовых норм, содержащихся в различных законодательных актах и ​​Уголовном кодексе Украины, регламентирующих и четко определяют информацию, которая запрещена для распространения. На основании этих норм, мы оцениваем материалы, распространяются отдельными сайтами и тем самым создают угрозу национальным интересам Украины, разжигающие межнациональную рознь или призывают к нарушению конституционного строя", - подчеркнул Д.Золотухин во время доклада.

После изучения и анализа материалов, члены совета выскажут свои предложения относительно подходов и критериев оценки информации на основании правовых норм. Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб.

Как сообщал УНН, МИП готовит план мероприятий для популяризации Украины.

 

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