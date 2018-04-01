У Міноборони підтвердили: на Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулої доби на Сході України бойовики здійснили 11 обстрілів, з них 9 були прицільними, внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомив полковник Максим Праута, речник Міністерства оборони України, під час прес-брифінгу, передає УНН.
На Луганському напрямку після 20:00 бойовики двічі обстріляли українські позиції в районі Катеринівки з мінометів калібру 82 мм, станкового гранатомету та БМП. Загалом бойовики випустили 4 мінометних міни у бік українських позицій.
На Донецькому напрямку вночі бойовики двічі обстріляли українські позиції в районі Водяного зі стрілецької зброї. Починаючи з 15:00 бойовики розпочали серію прицільних обстрілів.
"Під ворожим вогнем тричі опинилися наші опорні пункти в районі Павлополя, також одиночні обстріли українських позицій зафіксовані в районі населених пунктів Авдіївка, Водяне та Мар’їнка", - деталізував полковник Праута.
Бойовики активно застосовували увесь спектр стрілецької зброї та гранатомети різних типів. За добу українські військові один раз відкривали вогонь у відповідь із стрілецької зброї.
Нагадаємо, режим припинення вогню, узгоджений сторонами конфлікту в зв'язку з Великоднем, вступив в силу в Донбасі 30 березня.