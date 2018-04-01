У Міноборони підтвердили: на Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулої доби на Сході України бойовики здійснили 11 обстрілів, з них 9 були прицільними, внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомив полковник Максим Праута, речник Міністерства оборони України, під час прес-брифінгу, передає УНН.

На Луганському напрямку після 20:00 бойовики двічі обстріляли українські позиції в районі Катеринівки з мінометів калібру 82 мм, станкового гранатомету та БМП. Загалом бойовики випустили 4 мінометних міни у бік українських позицій.

На Донецькому напрямку вночі бойовики двічі обстріляли українські позиції в районі Водяного зі стрілецької зброї. Починаючи з 15:00 бойовики розпочали серію прицільних обстрілів.

"Під ворожим вогнем тричі опинилися наші опорні пункти в районі Павлополя, також одиночні обстріли українських позицій зафіксовані в районі населених пунктів Авдіївка, Водяне та Мар’їнка", - деталізував полковник Праута.

Бойовики активно застосовували увесь спектр стрілецької зброї та гранатомети різних типів. За добу українські військові один раз відкривали вогонь у відповідь із стрілецької зброї.

Нагадаємо, режим припинення вогню, узгоджений сторонами конфлікту в зв'язку з Великоднем, вступив в силу в Донбасі 30 березня.

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