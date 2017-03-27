В МінАПК у сфері безпечності продуктів харчування пропонують застосовувати принцип “розумного регулювання”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Ефективна система управління якістю та безпечністю продуктів харчування на всьому ланцюгу, від поля до столу, має бути результатом спільної роботи на рівні держави та кожного виробника. Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева в рамках VI Форуму IFC з харчової безпечності, передає УНН з посиланням на Українську зернову асоціацію.
Так, за словами чиновниці, відповідальність у сфері забезпечення безпечності та якості продукції лежить на кожному окремому виробнику.
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“Держава має створювати законодавчі рамки, також регулювати та контролювати ці питання через відповідні інструменти. Але основна відповідальність в області забезпечення безпечності та якості продукції лежить на кожному окремому виробнику. І я рада бачити, що наші компанії, при чому не лише великі, а й малі та середні, починають все більше розуміти це. Вони орієнтуються в своїй діяльності на високі стандарти якості з самого початку, а саме з виробництва сировини”, — заявила О.Трофімцева.
Окрім того, заступник міністра зазначила, що в сфері безпечності продуктів харчування має застосовуватись принцип “розумного регулювання”, а не повної дерегуляції.
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“Дотримання міжнародних стандартів вітчизняними аграрними виробниками та переробниками, а також відповідність української системи управління якістю та безпечністю продуктів харчування європейській, допоможуть нашим компаніям бути глобально конкурентоспроможними”, — зазначила вона.
О. Трофімцева додал, що напрямок адаптації української системи управління безпечністю та якістю аграрної та харчової продукції до стандартів ЄС є одним з пріоритетів роботи Міністерства.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок не можливо.