В МінАПК у сфері безпечності продуктів харчування пропонують застосовувати принцип “розумного регулювання”

КИЇВ. 27 березня. УНН. Ефективна система управління якістю та безпечністю продуктів харчування на всьому ланцюгу, від поля до столу, має бути результатом спільної роботи на рівні держави та кожного виробника. Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева в рамках VI Форуму IFC з харчової безпечності, передає УНН з посиланням на Українську зернову асоціацію.