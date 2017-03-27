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В МинАПК в сфере безопасности продуктов питания предлагают применять принцип "разумного регулирования"

В МинАПК в сфере безопасности продуктов питания предлагают применять принцип "разумного регулирования"

Киев • УНН

 • 6847 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Эффективная система управления качеством и безопасностью продуктов питания на всей цепи, от поля до стола, должна быть результатом совместной работы на уровне государства и каждого производителя. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева в рамках VI Форума IFC по пищевой безопасности, передает УНН со ссылкой на Украинскую зерновую ассоциацию.

Так, по словам чиновницы, ответственность в сфере обеспечения безопасности и качества продукции лежит на каждом отдельном производителе.

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"Государство должно создавать законодательные рамки, также регулировать и контролировать эти вопросы через соответствующие инструменты. Но основная ответственность в области обеспечения безопасности и качества продукции лежит на каждом отдельном производителе. И я рада видеть, что наши компании, причем не только крупные, но и малые и средние, начинают все больше понимать это. Они ориентируются в своей деятельности на высокие стандарты качества с самого начала, а именно с производства сырья", - заявила О.Трофимцева.

Кроме того, заместитель министра отметила, что в сфере безопасности продуктов питания должно применяться принцип "разумного регулирования", а не полной дерегуляции.

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"Соблюдение международных стандартов отечественными аграрными производителями и переработчиками, а также соответствие украинской системы управления качеством и безопасностью продуктов питания европейской, помогут нашим компаниям быть глобально конкурентоспособными", - отметила она.

О.Трофимцева добавила, что направление адаптации украинской системы управления безопасностью и качеством аграрной и пищевой продукции стандартам ЕС является одним из приоритетов работы министерства.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.

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