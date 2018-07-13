В Мехіко обвалився торговий центр

Повідомляється, що внаслідок обвалу постраждалих немає. Так, на фото та відео видно, як за лічені хвилини обвалюється частина торгового центру. Спершу почали тріскати скляні вікна, а потім цілий поверх буквально перевернувся на асфальт. Причини обвалу поки невідомі. На місці працюють аварійні служби.



Нагадаємо, число жертв сильних дощів і викликаних ними повеней і зсувів в Японії досягло 204 осіб. За даними агентства Kyodo, понад 60 людей також вважаються зниклими або не виходять на зв’язок. Місцеві екстрені служби за підтримки поліції і солдатів Сил самооборони країни продовжують пошукові та рятувальні операції.



Як повідомляв УНН, у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обрушення бетонної плити недобудованої будівлі.





El Grupo Sordo Madaleno, fue el encargado de construir la plaza Artz Pedregal, mismo que tiene a cargo el proyecto del centro comercial en donde ahora se encuentra el Estadio Azul. https://t.co/G9Gg4v7d8Y pic.twitter.com/n3VEoW94QX

Seguimos en vivo desde la zona donde se registró esta mañana el derrumbe de una parte de la estructura de la Plaza Artz Pedregal en la #CDMX Las autoridades indican que no hay lesionados.

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