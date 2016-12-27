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В.Медведчук прокоментував звільнення "ДНР" двох полонених жінок

В.Медведчук прокоментував звільнення "ДНР" двох полонених жінок

Київ • УНН

 • 9277 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Лідер громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук назвав звільнення “ДНР” двох українських полонених актом доброї волі. В інтерв’ю ТАСС політик особливо підкреслив, що ні політичні амбіції, ні різні популістські заяви не повинні перешкодити процесу обміну полоненими, передає УНН.

“Виключно позитивно ставлюся до звільнення в односторонньому порядку двох жінок: Анжеліки Преснякової і Ольги Сворак, які раніше утримувалися в ОРДО і ОРЛО. Оцінюю це як крок доброї волі. Вважаю, що кожен, хто може допомогти звільненню наших громадян, повинен це робити”, - заявив В.Медведчук.

За словами лідера “Українського вибору”, щоб прискорити процес звільнення, сторони “просто зобов’язані знайти той знаменник, який дозволить нам проводити обміни”.

“Пошуки можливостей і шляхів для цього ведуться в постійному переговорному режимі з керівництвом РФ і з представниками ОРДО і ОРЛО. Упевнений, що українська сторона повинна за всяку ціну звільнити наших громадян, і цьому не повинні заважати політичні амбіції і гучні популістські заяви, особливо тих, хто не має ніякого відношення до переговорного процесу. Свобода цих людей — не привід для торгу і встановлення будь-якого “обмінного курсу”, — заявив лідер “Українського вибору”.

Говорячи в цілому про ситуацію з обміном в році, що минає, В.Медведчук охарактеризував її як складну, але в той же час нагадав, що вдалося звільнити 24 людини, які знаходилися на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, а також 3 громадян України, які були засуджені на території РФ . У свою чергу українська сторона передала 36 осіб.

“Я вважаю, що звільнення 63 осіб, які змогли повернутися додому, до своїх родин, — це істотний результат, який можна і потрібно покращувати. Тим більше, що підстави для цього є ”, - зазначив політик.

В даний час, за інформацією політика, українська сторона продовжує розшукувати 106 осіб, з яких встановлено точне місцезнаходження 55 утримуваних. Представники “ДНР” розшукують на території України 494 людини, “ЛНР” — 458.

“На території України з цих осіб встановлено місцезнаходження 616 затриманих”, — уточнив В.Медведчук.

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