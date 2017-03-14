В.Медведчук про можливу екологічну катастрофу на Донбасі

Заява спеціального доповідача ООН з питання про небезпечні речовини Баскута Тунджака про те, що продовження конфлікту на Донбасі загрожує ризиком масштабної екологічної катастрофи, отримало широкий резонанс.

"Воно й не дивно: ще свіжі в пам'яті події 24 лютого цього року, коли обстріл складу, де зберігалися значні запаси хлору, лише дивом не призвів до фатальних наслідків. Але ж це не єдиний такий потенційно небезпечний об'єкт. Недалеко від районів, де ведуться бойові дії, знаходиться чимало промислових об'єктів, обстріли яких можуть спровокувати техногенні аварії, вкрай небезпечні як для людей, так і для навколишнього середовища", - заявив В.Медведчук.

"Запропоновані спеціальним доповідачем ООН заходи: демілітаризація зон, прилеглих до аварійно небезпечних об'єктів, і забезпечення персоналу служб водопостачання спеціальним обладнанням на випадок пошкодження складів з хлором - є цілком розумними. А ось затягування з врегулюванням збройного конфлікту (за ним стоять сили, збагачуючись за рахунок триваючих бойових дій) в такій ситуації не просто нерозумно - злочинно", - зауважив він.

На думку політика, будь-який збройний конфлікт сам по собі вже трагедія: "але в Україні, буквально в якій дуже багато об'єктами, пошкодження або руйнування яких надзвичайно небезпечно з точки зору можливих наслідків, збройне протистояння може стати причиною ще і найстрашніших техногенних і екологічних катастроф".

"Численні сховища отрутохімікатів, склади боєприпасів, різного роду хімічні підприємства - все це в якійсь мірі є загрозою навіть у мирний час. Досить згадати викид аміаку в Горлівці в серпні 2013 року. А також Бхопальскую катастрофу 1984 на підприємстві Union Carbide в Індії, що забрала близько 18 тис. життів (результат отруйної впливу хімікатів); вибух в 2001 році в Тулузі на хімкомбінаті AZF нітрату амонію, в результаті чого були пошкоджені тисячі будівель, а загальний фінансовий збиток склав близько 3 млрд євро; руйнування в 2010 році неподалік від Будапешта греблі резервуара алюмінієвого заводу Aikai Timfoldgyar Zrt з містять отруйний червоний шлам відходами, які затопили міста Дечевар і Колонтар. У ситуації ж збройного конфлікту такого роду ризики - загибелі людей, отруєння води, руйнування осель - зростають багаторазово", - підкреслив політик.

"І в цьому плані наше суспільство, точніше кажучи, та його частина, яка вважає, що конфлікт вирішиться сам по собі, без активної участі громадян, по суті, грає з вогнем. Фаталізм, взагалі кажучи, не найкращий рецепт, навіть коли мова йде про долю однієї людини. Але коли вирішується доля країни, коли втручання громадян у політичний процес здатне запобігти загальнонаціональну катастрофу, фаталізм смертельно небезпечний. Так що сьогодні від позиції кожного українця залежить багато. Підтримати мирні ініціативи - значить сприяти відновленню в Україні міцного і надійного світу, без катастроф і потрясінь", - резюмував В.Медведчук.