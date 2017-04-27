В.Медведчук: очевидно, що Вашингтон перегляне своє ставлення до українського питання

"Заява президента США Дональда Трампа про підтримку Мінських угод прозвучала дисонансом з публічно озвученими намірами деяких високопоставлених представників української влади ігнорувати ці угоди. Як повідомила прес-служба Білого дому, в телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів підтвердив свою підтримку врегулювання українського конфлікту шляхом реалізації Мінських угод. Очевидно, що войовничі заяви українських прихильників “партії війни” про необхідність вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом підтримки в США не знайдуть.

І в цілому очевидний перегляд ставлення Вашингтона до українського питання. Про це свідчить заява держсекретаря Рекса Тіллерсона про те, що він не розуміє, чому американських платників податків повинна хвилювати Україна. Але ще більш явний меседж для української влади — намір США урізати фінансову допомогу Україні майже на 70% у 2018 році.

За інформацією журналу Foreign Policy, що посилається на бюджетний документ Держдепартаменту, обсяги фінансової допомоги Україні на 2018-й будуть скорочені до 177 млн дол., тобто на 68,8% в порівнянні з попереднім варіантом документа. Це дуже чутливий удар по іміджу української влади і інтересам цілого сонму українських грантоотримувачів, яким доведеться стримати свої апетити. Це також сигнал потенційним інвесторам — остерігся вкладати гроші в економіку України. Продовження колишньої політики на Донбасі неухильно веде до міжнародної ізоляції України. А це, в свою чергу, не дозволить країні вийти з глибокої соціально-економічної кризи", - написав В.Медведчук.