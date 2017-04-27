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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук: очевидно, что Вашингтон пересмотрит свое отношение к украинскому вопросу

Киев • УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Воинственные заявления украинских сторонников "партии войны" о необходимости решить конфликт на Донбассе военным путем поддержки в США не найдут. И в целом очевиден пересмотр отношения Вашингтона к украинскому вопросу. Такое мнение высказал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

В.Медведчук: очевидно, что Вашингтон пересмотрит свое отношение к украинскому вопросу

“Заявление президента США Дональда Трампа о поддержке Минских соглашений прозвучало диссонансом с публично озвученными намерениями некоторых высокопоставленных представителей украинской власти игнорировать эти соглашения. Как сообщила пресс-служба Белого дома, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Соединенных Штатов подтвердил свою поддержку урегулирования украинского конфликта путем реализации Минских соглашений. Очевидно, что воинственные заявления украинских сторонников „партии войны“ о необходимости разрешить конфликт на Донбассе военным путем поддержки в США не найдут.

И в целом очевиден пересмотр отношения Вашингтона к украинскому вопросу. Об этом свидетельствует заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что он не понимает, почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина. Но еще более явный месседж для украинской власти ― намерение США урезать финансовую помощь Украине почти на 70% в 2018 году.

По информации журнала Foreign Policy, ссылающегося на бюджетный документ Госдепартамента, объемы финансовой помощи Украине на 2018-й будут сокращены до $177 млн, то есть на 68,8% по сравнению с предыдущим вариантом документа. Это весьма чувствительный удар по имиджу украинской власти и интересам целого сонма украинских грантополучателей, которым придется умерить свои аппетиты. Это также сигнал возможным инвесторам ― поостерегитесь вкладывать деньги в экономику Украины. Продолжение прежней политики на Донбассе неуклонно ведет к международной изоляции Украины. А это, в свою очередь, не позволит стране выйти из глубочайшего социально-экономического кризиса”, — написал В.Медведчук.

Украинские Национальные Новости

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