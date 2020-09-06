В Луганській області підтвердили COVID-19 ще у чотирьох людей з окупованої території

“Географія виявлених захворювань: місто Сєвєродонецьк — п’ять осіб, Білокуракинський район — одна, Попаснянський — два та Станично-Луганський — два. Серед них: одна з раніше визначених контактних осіб, чотири прибули з тимчасово окупованих територій, три хворі на пневмонію, дві — з клінічними ознаками тяжкого перебігу ГРВІ”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за весь час досліджень в Луганській області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 435 людей, з них одужали — 226 (одна за останню добу); лікуються — 206 (57 — на стаціонарі; 149 — амбулаторно).

Нагадаємо, 5 вересня в Луганській області зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, з них у трьох людей, що прибули з окупованої території.

Як повідомляв УНН, станом на 6 вересня в Україні зафіксовано 135 894 випадків COVID-19, за добу — 2107. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу. Одужали 62 227 осіб, за останню добу — 578.