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В Луганській області підтвердили COVID-19 ще у чотирьох людей з окупованої території

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Луганській області зафіксовано 10 нових випадків COVID-19, з них у чотирьох людей, що прибули з окупованої території. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає УНН.

В Луганській області підтвердили COVID-19 ще у чотирьох людей з окупованої території

“Географія виявлених захворювань: місто Сєвєродонецьк — п’ять осіб, Білокуракинський район — одна, Попаснянський — два та Станично-Луганський — два. Серед них: одна з раніше визначених контактних осіб, чотири прибули з тимчасово окупованих територій, три хворі на пневмонію, дві — з клінічними ознаками тяжкого перебігу ГРВІ”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за весь час досліджень в Луганській області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 435 людей, з них одужали — 226 (одна за останню добу); лікуються — 206 (57 — на стаціонарі; 149 — амбулаторно).

Нагадаємо, 5 вересня в Луганській області зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, з них у трьох людей, що прибули з окупованої території.

Як повідомляв УНН, станом на 6 вересня в Україні зафіксовано 135 894 випадків COVID-19, за добу — 2107. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 2 846 осіб, з них 35 — за останню добу. Одужали 62 227 осіб, за останню добу — 578.

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