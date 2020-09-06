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В Луганской области подтвердили COVID-19 еще у четырех человек из оккупированной территории

Киев • УНН

 • 13148 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Луганской области зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, из них у четырех человек, прибывших с оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.

В Луганской области подтвердили COVID-19 еще у четырех человек из оккупированной территории

“География выявленных заболеваний: город Северодонецк — пять человек, Белокуракинский район — один, Попаснянский — два и Станично-Луганский — два. Среди них: одно из ранее определенных контактных лиц, четыре прибыли с временно оккупированных территорий, три больных пневмонией, два — с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 435 человек, из них выздоровели — 226 (один за последние сутки); лечатся — 206 (57 — в стационаре; 149 — амбулаторно).

Напомним, 5 сентября в Луганской области зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, из них у трех человек, прибывших с оккупированной территории.

Как сообщал УНН, по состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев COVID-19, за сутки — 2107 Вследствие болезни в целом по стране умерло 2846 человек, из них 35 — за последние сутки. Выздоровели 62 227 человек, за последние сутки — 578.

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