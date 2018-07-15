У РФ прокоментували позицію Трампа щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков, коментуючи позицію президента США Дональда Трампа щодо України, заявив, що від Росії залежить багато в світі, а “роль Києва вичерпується українською кризою”. Про це він написав в соцмережі Twitter, передає УНН.
“Трампа більше цікавить ставлення Росії до України, ніж сама Україна, до неї він не відчуває ентузіазму, заявив Д.Туск. Це означає, що Трамп — реаліст. Від Росії залежить багато в світі, а роль Києва вичерпується українською кризою. І Україна не дає підстав для ентузіазму”, — заявив Пушков.
Зазначимо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск в ефірі польського телеканалу TVN24 розповів про ставлення Трампа до України. За його словами, американський лідер у розмовах з ним не приховував менший ентузіазм до України, ніж бажання зрозуміти те, що Росія зробила в Україні.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним обговорюватиме питання ядерної зброї, Україну та Сирію, проте він не має великих очікувань щодо зустрічі.