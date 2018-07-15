В РФ прокомментировали позицию Трампа по Украине

“Трампа больше интересует отношение России к Украине, чем сама Украина, к ней он не чувствует энтузиазма, заявил Туск. Это означает, что Трамп — реалист. От России зависит в мире, а роль Киева исчерпывается украинский кризисом. И Украина не дает оснований для энтузиазма”, - заявил Пушков.

Отметим, ранее президент Европейского совета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24 рассказал об отношении Трампа в Украину. По его словам, американский лидер в разговорах с ним не скрывал меньший интерес к Украине, чем желание понять, что Россия сделала в Украине.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным будет обсуждать вопросы ядерного оружия, Украина и Сирию, однако он не имеет больших ожиданий относительно встречи.