В.Кличко дав старт "Пробігу під каштанами"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні у столиці відбувся ювілейний 25-й “Пробігу під каштанами”, у якому взяв участь мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Мер Києва Віталій Кличко дасть старт ювілейному, 25-му “Пробігу під каштанами”, а також візьме участь в благодійному забігу,” — повідомила прес-служба.
Як повідомляв УНН, у столиці святкування Дня Києва завершиться українськими танцями.
Нагадаємо, кияни святкують 1535-й день народження міста.