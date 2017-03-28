В.Кличко виявив намір провести завершальний бій кар'єри на НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Український екс-чемпіон світу WBO, IBF, IBO і WBA Володимир Кличко зізнався в своєму бажанні провести свій останній професійний бій на київському НСК “Олімпійський”, повідомляє УНН з посиланням на сайт klitshko-brothers.
За словами спортсмена, арена задовольняє всім вимогам для організації та проведення чемпіонських боїв. Як зазначив знаменитий боксер, НСК “Олімпійський” нічим не поступається найкращим німецьким стадіонів.
“Ця арена задовольняє всі вимоги для організації і проведення чемпіонських боїв. НСК „Олімпійський“, на якому відбувся фінал Євро-2012, нічим не поступається найкращим німецьким стадіонам. Але тут потрібно, щоб збіглося кілька складових. Зі свого боку, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок в Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій,” — наголосив В.Кличко.
Варто відзначити, що за словами 41-річного українця стало зрозуміло, що поєдинок проти Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні “Вемблі” і на кону в якому будуть стояти титули за версіями IBF, WBA Super і IB — не стане останнім в кар’єрі В.Кличка.