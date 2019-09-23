В Києві чоловік впав із залізничного моста на проїжджу частину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Києві у Солом’янському районі чоловік впав із залізничного моста прямо на проїжджу частину під проїжджаючими автомобілями. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
Так, в неділю 22 вересня чоловік впав із залізничного моста прямо на проїжджу частину вулиці Льва Толстого, під проїжджаючі автомобілі. Повідомлення про інцидент надійшло близько 12:30. За попередньою інформацією чоловік скоїв самогубство. Зазначається, що чоловік помер одразу на місці.
За словами водія та пасажира таксі Uklon, перед якими він впав, вони заздалегідь побачили чоловіка, який падає з мосту. Тому водій встиг вчасно зупинитися.
Окрім того, дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.
Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, чоловік впав з моста Метро в річку Дніпро.