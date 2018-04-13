В Києві через аварію від водопостачання відключено низку будинків

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У результаті проведення робіт на дощовій каналізації на вул. О. Гончара невідомою організацією були пошкоджені водоводи, що спричинило великий витік води. Про це повідомили у ПрАТ "АК "Київводоканал", з посиланням на прес-службу КМДА передає УНН.

У результаті аварії від водопостачання відключено велику кількість будинків, а саме:

- вул. О. Гончара, 57; 65-А; 74-А; 74-Б; 52; 59; 62; 57-Б; 62/70; 65; 76 (офіси); 55-Б (інститут); 60;

- вул. Б. Хмельницького, 94;

- вул. Бульварно-Кудрявська, 23-Е (пенсійний фонд).

На місці працюють бригади "Київводоканалу". Після завершення обстеження буде визначено термін ліквідації аварії. Автоцистерна з водою буде розташована біля будинку № 55 на вул. О. Гончара.

Нагадаємо, в Києві рівень заторів перед вихідними вже оцінюється в 6 балів.

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