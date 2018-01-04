Завтра в Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В столиці 5 січня в 7 районах міста пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомляє УНН за посиланням на прес-службу КМДА.
Зокрема, ярмарки пройдуть у п'ятницю 5 січня у:
Голосіївському районі – просп.Голосіївський, 116, просп.Академіка Глушкова, 25-53;
Дніпровському районі – вул.Гродненська, 1/35-17А, вул.Алма-Атинська, 64-74;
Печерському районі – перетин вулиць Л.Первомайського та Мечникова, пров.Виноградний;
Подільському районі – пров.Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
Святошинському районі – вул.Підлісна, 8, вул.Сільська, 16;
Солом’янському районі – вул.Освіти (у межах вул.Вузівської та М.Кривоноса); пров.Ковальський (у межах вулиць
Металістів та Смоленської);
Шевченківському районі – перетин вулиць вул.О.Гончара, 65-А та Б.Хмельницького, 94; вул.Ружинська, 16-18.
Нагадаємо, у Львові сталась пожежа в кіоску на різдвяному ярмарку.