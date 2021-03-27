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В Херсонській області зафіксовано 175 нових випадків COVID-19

В Херсонській області зафіксовано 175 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 15116 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 175 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 720 людей. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 1024 ПЛР-дослідження, 722 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1300 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 175 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 104 жінки, 71 чоловік, 13 дітей. Серед них 5 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “139 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 36 осіб”.

Зазначається, що за добу померли три людини, всі вони мали пневмонію COVID-19.

Зокрема, в області зафіксовано 40 одужань.

“Тож наразі в області 23 698 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 21 011 людей побороли недуг;
— 1 967 людей інфіковані COVID-19;
— 720 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 461 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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