В Херсонській області від COVID-19 померло майже 700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 694 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
Цитата
"За останню добу проведено 541 ПЛР-дослідження, 681 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1 638 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 2 дитини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "25 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 5 осіб".
Зазначається, що за добу померли п'ять осіб, коли одужало - 62 людини.
"Тож наразі в області 22 377 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 20 627 людей побороли недуг;
- 1086 людей інфіковані COVID-19;
- 694 людини померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 226 007 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 433 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.