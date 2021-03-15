В Херсонской области от COVID-19 умерло почти 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 694 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 541 ПЦР-исследования, 681 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1638 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 2 ребенка”, — говорится в сообщении.
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В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “25 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 5 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли пять человек, когда выздоровели — 62 человека.
“Поэтому сейчас в области 22 377 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 20 627 человек победили недуг;
— 1086 человек инфицированы COVID-19;
— 694 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 226 007 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 433 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.