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В Кенії почали проводити розтини померлим від "культу голоду"

В Кенії почали проводити розтини померлим від "культу голоду"

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Судово-медичні експерти в понеділок почали розтин понад сотні трупів, знайдених у братських могилах, пов'язаних з кенійським пастором, звинуваченим у підбурюванні своїх послідовників до голодної смерті. Про це пише AFP, інформує УНН.

Цитата

"Офіційно процес розтину тіл починається негайно", - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Кітуре Кіндікі.

"Ми тут, щоб стати свідками дуже критичного етапу", - сказав він. "Очікується, що цей процес займе приблизно тиждень, все йде добре".

Деталі

Слідчі також візьмуть зразки ДНК для ідентифікації, хоча отримання повних результатів може тривати кілька місяців, сказав головний державний патологоанатом Йохансен Одуор.

У братських могилах в лісі Шакахола було виявлено десятки загиблих, переважно діти. Але кількість загиблих у 109 осіб, включаючи невелику кількість людей, які були знайдені живими, але померли дорогою до лікарні, все ще є попередньою. Попередні звіти припускають, що деякі жертви, можливо, не померли від голоду. Були використані інші методи, зокрема заподіяння їм шкоди.

Що передувало

Пола Маккензі Нтенге, колишнього таксиста, який створив християнський культ під назвою «Міжнародна церква Добра», звинувачують у тому, що він говорив послідовникам, що голодування відкриває шлях до Бога.

Виявлення тіл глибоко вразило Кенію. Минулого тижня цей вплив був посилений оголошенням про те, що відомому телепроповіднику буде пред'явлено звинувачення у масовому вбивстві його прихильників.

Єзекіїль Одеро, голова Молитовного центру і церкви «Нове життя», заарештований у четвер, підозрюється у скоєнні злочинів, включаючи вбивства, самогубство, викрадення людей, радикалізацію, злочини проти людяності, жорстоке поводження з дітьми, шахрайство та відмивання грошей.

Минулого тижня прокурор Пітер Кіпроп заявив, що є "достовірна інформація", яка зв'язує тіла, знайдені в лісі, зі смертю кількох "невинних та вразливих послідовників" Одеро.

Одеро та Нтенге мають історію інвестицій у бізнес, включаючи телевізійну станцію, яка використовувалася для передачі послідовникам радикальних повідомлень.

Два пастори зараз перебувають під вартою і мають постати перед судом у вівторок.

У Кенії із християнською більшістю зареєстровано понад 4000 церков.

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