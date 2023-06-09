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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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В Казахстані лісова пожежа поширилася на 30 тисяч гектарів

Київ • УНН

 • 502869 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство з надзвичайних ситуацій Казахстану повідомило у п'ятницю, що лісова пожежа в Національному заповіднику Семей-Ормани охопила площу 30 000 га, інформує УНН.

В Казахстані лісова пожежа поширилася на 30 тисяч гектарів

Деталі

У повідомленні відомства йдеться, що до гасіння пожежі залучено понад 600 осіб особового складу, шість гелікоптерів та 168 одиниць техніки.

Жителів трьох сіл Абадського району евакуювали, а поліція організувала патрулювання у цьому районі для запобігання мародерству.

У регіоні оголосили режим НС місцевого масштабу природного характеру.

Лісові пожежі сталися через суху та спекотну погоду, що склалася в останні дні в північних регіонах Казахстану.

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