В Казахстане лесной пожар распространился на 30 тысяч гектаров

Детали

В сообщении ведомства говорится, что к тушению пожара привлечено более 600 человек личного состава, шесть вертолетов и 168 единиц техники.

Жителей трех сел Абадского района эвакуировали, а полиция организовала патрулирование в этом районе для предотвращения мародерства.

В регионе объявили режим ЧС местного масштаба природного характера.

Лесные пожары произошли из-за сухой и жаркой погоды, сложившейся в последние дни в северных регионах Казахстана.