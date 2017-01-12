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В.Карпунцов порадив чиновникам МОЗ не заздрити таланту кардіохірурга Б.Тодурова

В.Карпунцов порадив чиновникам МОЗ не заздрити таланту кардіохірурга Б.Тодурова

Київ • УНН

 • 20145 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. У ситуації, коли мала би розгорнутися фахова дискусія між лікарем та керівництвом МОЗ, на разі мають місце лише спроби дискредитації Бориса Тодурова. Однак, інтелект країни починаючі від молоді і закінчуючи таким світилами, як Б.Тодуров, В.Козявкін, іншими професіоналами потрібно оберігати і розвивати у нас на Україні. Інакше просто залишимося сировинним придатком. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп Валерій Корпунцов.

“Така ситуація, я дивлюся зараз "ганяють" Б.Тодурова. Я цього не розумію. Вам (керівництву МОЗу — ред.) же ж Бог не дав такого таланту, так чого заздрити? Починають там писати скільки Б.Тодуров отримує, де він живе. Так ідіть і ви дайте стільки скільки він дав державі, і живіть собі там, де хочете.

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Я загальну картину розумію. Почитав його аргументацію із поста Б.Тодурова у Фейсбук і вона мені здається абсолютно логічною. Я знаю про його діяльність і я ідентифікую його як висококласного фахівця”, — зазначив політик.

За словами нардепа, дискусія між лікарем і МОЗ мала би відбуватися на фаховому рівні, бо порушені Б.Тодуровим питання потребують відповідей.

“Я не вважаю, що це особистий конфлікт Б.Тодурова та У.Супрун. Це є фахове зауваження людини, яка чогось досягала ( Б.Тодурова — ред.) у своєму напрямку. І він звертає увагу на небезпечні тенденції, а натомість його починають "любити": що ти там сепаратист чи злодій і щось у тому дусі. Тобто, взамін немає фахової дискусії. А вони просто намагаються перевести, що ми от такі патріоти, вони намагаються довести який (лікар — ред.) злочинець. Це неправда. У даному випадку потрібно загострити увагу, що він поставив фахові питання і на них потрібно дати фахову відповідь”, — резюмував В.Карпунцов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном. А тому він разом зі своєю командою, що нараховує близько 15 висококваліфікованих лікарів, може покинути України.

Також нагадаємо, напередодні директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун внесла його до “чорного списку” через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю,  яка призвела до загибелі десятків тисяч людей.

Відомий бізнесмен Гарік Корогодський, коментуючи конфлікт між Б.Тодуровим і У.Супрун, зазначив: я проти тих, хто “мочить” заслужених лікарів.

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