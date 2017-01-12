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В.Карпунцов посоветовал чиновникам Минздрава не завидовать таланту кардиохирурга Б.Тодурова

В.Карпунцов посоветовал чиновникам Минздрава не завидовать таланту кардиохирурга Б.Тодурова

Киев • УНН

 • 20143 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В ситуации, когда должна была развернуться профессиональная дискуссия между врачом и руководством Минздрава, сейчас имеют место лишь попытки дискредитации Бориса Тодурова. Однако, интеллект страны начиная от молодежи и заканчивая таким светилами, как Б.Тодуров, В.Козявкин, другими профессионалами нужно оберегать и развивать у нас на Украине. Иначе просто останемся сырьевым придатком. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп Валерий Корпунцов.

"Такая ситуация, я смотрю сейчас "гоняют" Б.Тодурова. Я этого не понимаю. Вам (руководству МОЗ - ред.) же Бог не дал такого таланта, так чего завидовать? Начинают там писать сколько Б.Тодуров получает, где он живет. Так идите и вы дайте столько сколько он дал государству, и живите там, где хотите.

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Я общую картину понимаю. Почитал его аргументацию с поста Б.Тодурова в Фейсбук и она мне кажется абсолютно логичной. Я знаю о его деятельности и я идентифицирую его как высококлассного специалиста", - отметил политик.

По словам нардепа, дискуссия между врачом и МЗ должна была происходить на профессиональном уровне, потому что затронутые Б.Тодуровым вопросы требуют ответов.

"Я не считаю, что это личный конфликт Б.Тодурова и У.Супрун. Это профессиональное замечание человека, который чего-то достиг (Б.Тодуров - ред.) в своем направлении. И он обращает внимание на опасные тенденции, а взамен его начинают "любить": что ты там сепаратист или вор и что-то в том же духе. То есть, взамен нет профессиональной дискуссии. А они просто пытаются перевести, что мы вот такие патриоты, они пытаются доказать какой (врач - ред.) преступник. Это неправда. В данном случае нужно заострить внимание, что он поставил профессиональные вопросы и на них нужно дать профессиональный ответ", - резюмировал В.Карпунцов.

Напомним, как сообщал УНН, ведущий украинский хирург Б.Тодуров получил приглашение на работу за границей. Поэтому он вместе со своей командой, насчитывающей около 15 высококвалифицированных врачей, может покинуть Украину.

Также напомним, накануне директор Института сердца МЗ Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список" из-за того, что он раскритиковал Минздрав за непроведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.

Известный бизнесмен Гарик Корогодский, комментируя конфликт между Б.Тодуровым и У.Супрун, отметил: я против тех, кто "мочит" заслуженных врачей.

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