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В Ізраїлі чоловік загинув, впавши із повітряної кулі

В Ізраїлі чоловік загинув, впавши із повітряної кулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Ізраїлі чоловік впав із повітряної кулі з висоти 100 метрів. Від травм він загинув на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Інцидент стався сьогодні, 19 жовтня, недалеко від ізраїльського міста Афула. За даними місцевої поліції, 28-річний загиблий був членом екіпажу повітряної кулі. 

Як зазначається, працівники на землі пізно помітили, що член екіпажу висить збоку. Куля піднялася занадто швидко, тому вони не встигли її зупинити.

Коли члени екіпажу на борту зрозуміли, що відбувається, вони спробували посадити повітряну кулю та затягнути чоловіка в кошик, але він не втримався і впав із висоти приблизно 100 м на машину, яка тоді проїжджала.

Чоловік помер на місці. Пасажири автомобіля, на який він впав, не постраждали.

Повітряну кулю, з якої звисав чоловік, із 12 людьми успішно приземлили.

Наразі поліція встановлює деталі події.

רגע לפני האסון: מפעיל הכדור הפורח שנהרג תלוי בין שמיים וארץ | תיעוד
(אורלי אלקלעי) https://t.co/CXtdKHVHqK
צילום: חדשות בזמן אמת pic.twitter.com/2nwIsquXBw

— כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США розбилася повітряна куля з людьми: загинуло 5 осіб

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