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В Израиле мужчина погиб, упав с воздушного шара

В Израиле мужчина погиб, упав с воздушного шара

Киев  •  УНН

 • 17587 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Израиле мужчина упал с воздушного шара с высоты 100 метров. От травм он погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Инцидент произошел сегодня, 19 октября, недалеко от израильского города Афула. По данным местной полиции, 28-летний погибший был членом экипажа воздушного шара.

Как отмечают, работники на земле поздно заметили, что член экипажа висит сбоку. Шар поднялся слишком быстро, поэтому они не успели его остановить.

Когда члены экипажа на борту поняли, что происходит, они попытались посадить воздушный шар и затянуть мужчину в корзину, но он не удержался и упал с высоты примерно 100 м на машину, которая тогда проезжала.

Мужчина скончался на месте. Пассажиры автомобиля, на который он упал, не пострадали.

Воздушный шар, с которого свисал погибший, с 12 людьми успешно приземлили.

Сейчас полиция устанавливает детали происшествия.

רגע לפני האסון: מפעיל הכדור הפורח שנהרג תלוי בין שמיים וארץ | תיעוד
(אורלי אלקלעי) https://t.co/CXtdKHVHqK
צילום: חדשות בזמן אמת pic.twitter.com/2nwIsquXBw

— כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

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