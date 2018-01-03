В Івано-Франківську з дев'ятого поверху вистрибнув чоловік
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні в Івано-Франківську 37-річний чоловік викинувся з вікна 9-го поверху. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, врятувати його не вдалося, передає кореспондент УНН.
Як повідомили у прес-службі поліції, сьогодні о 09:46 патрульна поліція Івано-Франківська отримала виклик від медиків про самогубство, яке сталося на вулиці Миколайчука.
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"37-річний чоловік викинувся з вікна 9-го поверху. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, врятувати його не вдалося", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецька з вікна багатоповерхового будинку випав маленький хлопчик.