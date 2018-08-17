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В Італії закрили ще один створений інженером Моранді міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кліменте Мастелла, мер італійського міста Беневенто, вирішив заборонити рух транспорту на мосту Святого Миколая, побудований у місті в 1955 році за проектом інженера Ріккардо Моранді, який спроектував сумнозвісний міст біля Генуї, у результаті обвалення якого 14 серпня загинули, за останніми даними, 38 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на La Stampa.

В Італії закрили ще один створений інженером Моранді міст

За словами градоначальника, він знає, що це принесе громадянам незручності, однак, як зазначив Мастелла, “незручності кращі, ніж біди, подібні до тієї, що сталася з обваленням моста Моранді в Генуї”. Як пише видання, наказ мера буде залишатися в силі, поки технічна комісія не підтвердить безпеку моста.

Нагадаємо, 14 серпня в Генуї (область Лігурія) обрушився проліт мосту Моранді. В результаті НП загинуло 38 осіб, ще 16 постраждали. Прокурор міста Франческо Коцца заявив, що під завалами моста можуть перебувати до 20 осіб.

Глава уряду Італії Джузеппе Конте ввів у Лігурії режим надзвичайної ситуації на рік у зв’язку з обваленням моста. На ліквідацію наслідків катастрофи виділили 5 млн євро.

Як раніше повідмоляв УНН, уряд Італії у четвер відкрив розслідування відносно компанії Autostrade per l’Italia, яка обслуговує міст Моранді біля Генуї.

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