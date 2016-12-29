В Італії провели обшуки у рамках розслідування щодо нападника з Берліну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Італійська поліція обшукала три будинки в Римі і на його околицях, де підозрюваний у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні, у результаті якого загинули 12 осіб, ймовірно, зупинявся в 2015 році. Про це з посиланням на судове джерело в четвер повідомляє Reuters, передає УНН.
Тунісець Аніс Амрі вперше прибув до Європи на човні на італійський острів Лампедуза в 2011 році, і був застрелений поліцією в Мілані через чотири дні після нападу 19 грудня в Берліні.
Пошуки були зосереджені на місцях, де він, як вважається, зупинявся після виходу з СІЗО на Сицилії в 2015 році, повідомило джерело. Поліція розслідує, чи шукав він притулку в Італії, чи намагався потрапити в іншу країну.
Італія намагалися депортувати його до Тунісу в 2015 році після того, як завершився його 40річний тюремний строк за спробу підпалу будівлі, але туніська влада відмовилися прийняти його, оскільки він був звільнений з центру через 60 днів.
Італійський очільник відділу у боротьбі з мафією і тероризмом Франко Роберті попередив, що ймовірним бойовикам знадобилася б допомога дрібних злочинних мереж, таких як ті, що є в Італії та Іспанії, частково для того, щоб отримати фальшиві документи.
"З цієї точки зору, Італія і Іспанія є колискою", - сказав він.
Він додав, що А.Амрі радикалізувався в тюрмі в Італії. "П'ять років тому він не був джихадистом... У розпачі, в ізоляції, у відчуженні, він знайшов переконання, щоб йти шляхом радикалізації", - зазначив Ф.Роберті.