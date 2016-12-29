В Италии провели обыски в рамках расследования в отношении нападающего из Берлина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Итальянская полиция обыскала три дома в Риме и его окрестностях, где подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, вероятно, останавливался в 2015 году. Об этом со ссылкой на судебный источник в четверг сообщает Reuters, передает УНН.
Тунисец Анис Амри впервые прибыл в Европу на лодке на итальянский остров Лампедуза в 2011 году, и был застрелен полицией в Милане через четыре дня после нападения 19 декабря в Берлине.
Поиски были сосредоточены на местах, где он, как считается, останавливался после выхода из СИЗО на Сицилии в 2015 году, сообщил источник. Полиция расследует, искал ли он убежища в Италии, или пытался попасть в другую страну.
Италия пыталась депортировать его в Тунис в 2015 году после того, как завершился его 40-летний тюремный срок за попытку поджога здания, но тунисские власти отказались принять его, поскольку он был освобожден из центра через 60 дней.
Итальянский глава отдела по борьбе с мафией и терроризмом Франко Роберти предупредил, что вероятным боевикам понадобилась бы помощь мелких преступных сетей, таких как те, что есть в Италии и Испании, частично для того, чтобы получить фальшивые документы.
"С этой точки зрения, Италия и Испания является колыбелью", - сказал он.
Он добавил, что А.Амри радикализировался в тюрьме в Италии. "Пять лет назад он не был джихадистов... В отчаянии, в изоляции, в отчуждении, он нашел убеждения, чтобы идти по пути радикализации", - отметил Ф.Роберти.