В Италии провели обыски в рамках расследования в отношении нападающего из Берлина

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Итальянская полиция обыскала три дома в Риме и его окрестностях, где подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, вероятно, останавливался в 2015 году. Об этом со ссылкой на судебный источник в четверг сообщает Reuters, передает УНН.