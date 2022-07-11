В Італії найсильніша за 70 років посуха. В пʼяти регіонах оголошено надзвичайний стан

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Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та високими літніми температурами.

Для італійців це чергове нагадування про тривожні наслідки кліматичних змін - як і обвалення через спеку льодовика в Доломітах минулого тижня, яке забрало життя 11 людей.

На початку липня у п'яти регіонах на півночі Італії у зв'язку із посухою було оголошено надзвичайну ситуацію. У десятках муніципалітетів запроваджено нормування води.

Нагадаємо

В Італії нова хвиля коронавірусу. Зафіксовано понад 130 тисяч випадків вперше з 8 лютого.