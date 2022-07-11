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В Италии сильнейшая за 70 лет засуха. В пяти регионах объявлено чрезвычайное положение

В Италии сильнейшая за 70 лет засуха. В пяти регионах объявлено чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 117313 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Река По, самая большая в Италии по площади водосборного бассейна и протяженности, продолжает высыхать. Нехватка воды уничтожает урожаи фермеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Нынешнюю засуху на севере Италии называют самой сильной за последние 70 лет. Она вызвана отсутствием дождей весной и летом, снега зимой и высокими летними температурами.

Для итальянцев это очередное напоминание о тревожных последствиях климатических изменений - как и обрушение из-за жары ледника в Доломитах на прошлой неделе, унесшего жизни 11 человек.

В начале июля в пяти регионах на севере Италии в связи с засухой была объявлена ​​чрезвычайная ситуация. В десятках муниципалитетов введено нормирование воды.

Напомним

В Италии новая волна коронавируса. Зафиксировано более 130 тысяч случаев впервые с 8 февраля.

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