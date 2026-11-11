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В Італії евакуювали школи після масових повідомлень про замінування, були погрози й на адресу Мелоні

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Близько 6300 шкіл Італії отримали фальшиві погрози про замінування, через що дітей евакуювали. Схожі листи надійшли школам Ірландії та Шотландії.

В Італії евакуювали школи після масових повідомлень про замінування, були погрози й на адресу Мелоні
REUTERS/Francesco Fotia

У середу в Італії було проведено евакуацію шкіл після того, як близько 6300 навчальних закладів отримали повідомлення про замінування. Цей інцидент став черговим у низці погроз і кібератак, що останнім часом відбуваються в Європі та спрямовані проти супермаркетів, банків крові, систем управління повітряним рухом і телерадіомовних компаній, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У Шотландії, Північній Ірландії та Республіці Ірландія також повідомили, що багато шкіл отримали схожі погрози електронною поштою з-за кордону. Однак ці повідомлення визнали неправдивими, тож навчальний процес не переривався.

В Італії школи закрилися одразу після отримання попереджень, через що багатьом батькам довелося кинути свої справи й терміново забирати дітей.

"Моя донька Дафне почала плакати, бо діти не розуміли, що відбувається. Коли я прийшла за нею, вона все ще була дуже налякана", — розповіла Ненсі Бего, чия дитина навчається в середній школі імені Мадзіні в Римі.

"Це просто жахливо. Очевидно, що це лише розіграш, який зриває уроки й псує всім день".

У копії повідомлення, з якою ознайомилося агентство Reuters, також містилася погроза на адресу прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. Вона заявила, що повідомлення про замінування не становлять реальної загрози, а поліція та інші державні служби контролюють ситуацію.

"Усіх учнів перемістили в безпечне місце; вони залишаються під наглядом педагогічного складу", — повідомила батькам одна зі шкіл у Римі через месенджер.

Згідно з копією повідомлення, яку бачили журналісти Reuters, лист, отриманий в Італії, був підписаний іменем "Михайло Андропов, лідер Вілаяту Мізогіністану".

"Електронні адреси шкіл є у відкритому доступі. Розіслати такі повідомлення про замінування було простіше простого", — повідомило агентству Reuters джерело в органах національної безпеки.

Цей самий "автор" також узяв на себе відповідальність за погрози про замінування, надіслані в п’ятницю електронною поштою до редакцій ЗМІ в Ірландії та Болгарії.

Додамо

Деякі європейські посадовці припускають, що за кампанією, спрямованою на дестабілізацію повсякденного життя в європейських країнах, які підтримують Україну після російського вторгнення, може стояти росія.

росія це заперечує і звинувачує Захід у проведенні кампанії з дискредитації.

Ще одним підозрюваним є Іран. У вівторок Франція викликала посла Ірану, звинувативши Тегеран у кібератаці, через яку минулого тижня вийшли з ладу холодильні установки в сотнях супермаркетів.

Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"06.11.26, 19:11 • 16720 переглядiв

Іран відкинув ці звинувачення, назвавши їх "безпідставними та ворожими".

Як повідомляє інформаційне агентство Adnkronos, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що погрози, які надійшли в середу, є частиною чіткої стратегії, спрямованої на "поширення страху та створення тривоги".

"Не завжди за цим стоять іноземні держави чи ворожі суб'єкти. Є також люди, які прагнуть привернути до себе увагу, та психічно неврівноважені особи, котрі в такий час тільки й чекають нагоди посіяти терор у місті чи регіоні", — додав він.

Антонелло Джаннеллі, голова Італійської асоціації директорів шкіл, зазначив, що ці повідомлення про загрози стали джерелом сильного хвилювання для учнів, їхніх родин та працівників шкіл.

"Хоча сьогоднішні погрози, безумовно, є фальшивими, не можна недооцінювати наслідки інцидентів, які лякають цілі шкільні спільноти та порушують нормальний хід навчального процесу", — сказав він

Антоніна Туманова

Світ