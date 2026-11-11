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В Италии эвакуировали школы после массовых сообщений о минировании, угрозы поступали и в адрес Мелони

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Около 6300 школ Италии получили ложные угрозы о минировании, из-за чего детей эвакуировали. Похожие письма поступили школам Ирландии и Шотландии.

В Италии эвакуировали школы после массовых сообщений о минировании, угрозы поступали и в адрес Мелони
REUTERS/Francesco Fotia

В среду в Италии была проведена эвакуация школ после того, как около 6300 учебных заведений получили сообщения о минировании. Этот инцидент стал очередным в череде угроз и кибератак, которые в последнее время происходят в Европе и направлены против супермаркетов, банков крови, систем управления воздушным движением и телерадиовещательных компаний, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Шотландии, Северной Ирландии и Республике Ирландия также сообщили, что многие школы получили похожие угрозы по электронной почте из-за рубежа. Однако эти сообщения признали ложными, поэтому учебный процесс не прерывался.

В Италии школы закрылись сразу после получения предупреждений, из-за чего многим родителям пришлось бросить свои дела и срочно забирать детей.

"Моя дочь Дафне начала плакать, потому что дети не понимали, что происходит. Когда я пришла за ней, она всё ещё была очень напугана", — рассказала Нэнси Бего, чей ребенок учится в средней школе имени Мадзини в Риме.

"Это просто ужасно. Очевидно, что это всего лишь розыгрыш, который срывает уроки и портит всем день".

В копии сообщения, с которой ознакомилось агентство Reuters, также содержалась угроза в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Она заявила, что сообщения о минировании не представляют реальной угрозы, а полиция и другие государственные службы контролируют ситуацию.

"Всех учеников переместили в безопасное место; они остаются под присмотром педагогического состава", — сообщила родителям одна из школ в Риме через мессенджер.

Согласно копии сообщения, которую видели журналисты Reuters, письмо, полученное в Италии, было подписано именем "Михаил Андропов, лидер Вилаята Мизогинистана".

"Электронные адреса школ находятся в открытом доступе. Разослать такие сообщения о минировании было проще простого", — сообщил агентству Reuters источник в органах национальной безопасности.

Этот же "автор" также взял на себя ответственность за угрозы о минировании, отправленные в пятницу по электронной почте в редакции СМИ в Ирландии и Болгарии.

Добавим

Некоторые европейские чиновники предполагают, что за кампанией, направленной на дестабилизацию повседневной жизни в европейских странах, поддерживающих Украину после российского вторжения, может стоять Россия.

Россия это отрицает и обвиняет Запад в проведении кампании по дискредитации.

Еще одним подозреваемым является Иран. Во вторник Франция вызвала посла Ирана, обвинив Тегеран в кибератаке, из-за которой на прошлой неделе вышли из строя холодильные установки в сотнях супермаркетов.

Ряд европейских СМИ получили угрозы о минировании — есть ли в них «российский след»06.11.26, 19:11 • 16721 просмотр

Иран отверг эти обвинения, назвав их "безосновательными и враждебными".

Как сообщает информационное агентство Adnkronos, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что угрозы, поступившие в среду, являются частью четкой стратегии, направленной на "распространение страха и создание тревоги".

"Не всегда за этим стоят иностранные государства или враждебные субъекты. Есть также люди, стремящиеся привлечь к себе внимание, и психически неуравновешенные лица, которые в такое время только и ждут возможности посеять террор в городе или регионе", — добавил он.

Антонелло Джаннелли, глава Итальянской ассоциации директоров школ, отметил, что эти сообщения об угрозах стали источником сильного беспокойства для учеников, их семей и работников школ.

"Хотя сегодняшние угрозы, безусловно, являются ложными, нельзя недооценивать последствия инцидентов, которые пугают целые школьные сообщества и нарушают нормальный ход учебного процесса", — сказал он

Антонина Туманова

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