В Ірпені на автомобіль під час руху впало дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Ірпені Київської області 21-річний водій ледве не постраждав, коли перебував за кермом автомобіля «Skoda». Під час сильного пориву вітру на його автомобіль під час руху впало дерево. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал поліції Київщини.
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«Як попередньо встановили працівники Бучанського управління поліції Київщини, під час сильного пориву вітру впало дерево на автомобіль «Skoda», який рухався вулицею Соборна», - ідеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, 21-річний водій ушкоджень не отримав, але їх зазнало авто. За допомогою ДСНС та комунальників легковик та проїжджу частину звільнили від дерева.
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