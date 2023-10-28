В Ирпене на автомобиль во время движения упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Ирпене Киевской области 21-летний водитель едва не пострадал, когда находился за рулем автомобиля «Skoda». Во время сильного порыва ветра на его автомобиль во время движения упало дерево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал полиции Киевской области.
Детали
«Как предварительно установили сотрудники Бучанского управления полиции Киевской области, во время сильного порыва ветра упало дерево на автомобиль «Skoda», который двигался по улице Соборная», - говорится в сообщении.
Согласно информации, 21-летний водитель повреждений не получил, но их получил автомобиль. С помощью ГСЧС и коммунальщиков легковушку и проезжую часть освободили от дерева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветер повредил крышу Дубенского замка