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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Ирпене на автомобиль во время движения упало дерево

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В Ирпене Киевской области 21-летний водитель едва не пострадал, когда находился за рулем автомобиля «Skoda». Во время сильного порыва ветра на его автомобиль во время движения упало дерево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал полиции Киевской области.

В Ирпене на автомобиль во время движения упало дерево

Детали

«Как предварительно установили сотрудники Бучанского управления полиции Киевской области, во время сильного порыва ветра упало дерево на автомобиль «Skoda», который двигался по улице Соборная», - говорится в сообщении.

Согласно информации, 21-летний водитель повреждений не получил, но их получил автомобиль. С помощью ГСЧС и коммунальщиков легковушку и проезжую часть освободили от дерева.

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