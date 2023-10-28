В Ирпене на автомобиль во время движения упало дерево

Детали

«Как предварительно установили сотрудники Бучанского управления полиции Киевской области, во время сильного порыва ветра упало дерево на автомобиль «Skoda», который двигался по улице Соборная», - говорится в сообщении.

Согласно информации, 21-летний водитель повреждений не получил, но их получил автомобиль. С помощью ГСЧС и коммунальщиков легковушку и проезжую часть освободили от дерева.

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