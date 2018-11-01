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В Ірландії розшукують переможців великого лотерейного виграшу

Київ • УНН

 • 7766 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. EuroMillions розшукує серед гравців Ірландії двох переможців півмільйонного лотерейного виграшу, передає УНН з посиланням на irishexaminer.com.

Кожен з них виграв по 233,2 тис. євро. Перший щасливчик придбав виграшний білет у магазині "SuperValu" (Дублін), другий - через Інтернет. Обидва брали участь у розіграші джекпоту EuroMillions обсягом 78 млн євро.

Нагадаємо, головними переможцями у державній лотереї "Лото-Забава" 28 жовтня стали одночасно троє українців. Свої виграшні білети вони придбали у різних куточках України: Києві, Полтавській та Миколаївській областях.

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