В Ірландії розшукують переможців великого лотерейного виграшу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. EuroMillions розшукує серед гравців Ірландії двох переможців півмільйонного лотерейного виграшу, передає УНН з посиланням на irishexaminer.com.
Кожен з них виграв по 233,2 тис. євро. Перший щасливчик придбав виграшний білет у магазині "SuperValu" (Дублін), другий - через Інтернет. Обидва брали участь у розіграші джекпоту EuroMillions обсягом 78 млн євро.
Нагадаємо, головними переможцями у державній лотереї "Лото-Забава" 28 жовтня стали одночасно троє українців. Свої виграшні білети вони придбали у різних куточках України: Києві, Полтавській та Миколаївській областях.