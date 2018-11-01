В Ирландии разыскивают победителей крупного лотерейного выигрыша

Каждый из них выиграл по 233,2 тыс. евро. Первый счастливчик приобрел выигрышный билет в магазине "SuperValu" (Дублин), второй - через Интернет. Оба участвовали в розыгрыше джекпота EuroMillions в размере 78 млн евро.

Напомним, главными победителями в государственной лотереи "Лото-Забава" 28 октября стали одновременно трое украинцев. Свои выигрышные билеты они приобрели в разных уголках Украины: Киеве, Полтавской и Николаевской областях.