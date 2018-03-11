В Ірані впав приватний літак, щонайменше 11 людей вважаються загиблими
Київ • УНН
КИЇВ. 11 берехня. УНН. Турецький приватний літак впав в Ірані. Про це повідомляє агентство Reuters, пише УНН.
“Одинадцять людей загинули, коли в Ірані внаслідок катастрофи впав приватний турецький літак під час подорожі з Шарджі (Об’єднані Арабські Емірати) до Стамбула в неділю”, — цитує агентство представника цивільної авіації Ірану.
Місце падання літака встановлюється. Водночас з’явилася інформація, що на літаку перебувало до 20 членів екіпажу та пасажирів.
Нагадаємо, в Росії впав саморобний літак. Пілот загинув.