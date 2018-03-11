В Иране упал частный самолет, по меньшей мере 11 человек считаются погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 11 берехня. УНН. Турецкий частный самолет упал в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.
"Одиннадцать человек погибли, когда в Иране в результате катастрофы упал частный турецкий самолет во время путешествия из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул в воскресенье", - цитирует агентство представителя гражданской авиации Ирана.
Точное место падения самолета устанавливается. В то же время появилась информация, что на самолете находилось до 20 членов экипажа и пассажиров.
Напомним, в России упал самодельный самолет. Пилот погиб.